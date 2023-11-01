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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يكرم الفائزين بمسابقة جائزة الابتكار في إدارة المياه

صدى البلد

 شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، جلسة اختيار الفائزين فى مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، وقام بتكريم الفائزين بهذه المسابقة.

 

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديات المياه العديدة فى مصر تتطلب إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ورفع كفاءة استخدام المياه.

 

وأضاف أن هدف هذه المسابقة هو تقديم أفكار جديدة كحلول لتحديات المياه، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعامل مع هذه الأفكار الجديدة وتطويرها من خلال دراسات بحثية تفصيلية لهذه الأفكار بالتنسيق والتعاون مع أصحاب هذه الأفكار.

 

وقام الدكتور سويلم بتكريم الفائزة بالمسابقة ( إسم الدكتورة الراحلة فوزيه نجم الدين بمركز البحوث الزراعيه ) في موضوع استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية في معالجه المياه لاستخدامات الري ، وقد استلم الجائزه زوجها وأبناءها.

 

كما قدم  جائزة تشجيعية للطالب/ يوسف محمود - تلميذ بالمرحلة الإعدادية بإعتباره أصغر المتسابقين عمرا (١٥ عام) ، عن موضوع استخدام المجال المغناطيسي لتحليه مياه الري وتوليد طاقة كهربائية من تدفق المياه وكذا استخدام الطاقة الشمسية فى طلمبات الري.

 

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه ، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه) .

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