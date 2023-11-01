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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء سمير فرج: ما فعلته حماس إعجاز وإسرائيل تكبدت أكبر خسائرها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة تثقيفية بعنوان "مصر والتحديات المعاصرة" احتفالاَ باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وحاضر فيها اللواء أركان حرب سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي، بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام  وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأدار الندوة الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية.

وتحدث  اللواء أركان حرب سمير فرج عن تاريخ مصر الزاخر بالأحداث الجليلة وأهمها انتصارات أكتوبر العظيمة، التى استرددنا بها أغلى قطعة على أرض سيناء الحبيبة وهى أرض الفيروز، مؤكداً على أهمية الندوات التثقيفية ، التى تساهم فى رفع الوعي المصري، وبث روح الانتماء والتضحية لدي الجيل الجديد، ليستمعوا إلى القصص البطولية لجنودنا البواسل، وتاريخ القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءَ للوطن، دفاعاَ عن حريته واستقلال وتطهير أراضيه.

وأضاف: "ننعم بالسلام الآن، ومن ضحوا بالشهادة لهم الفضل علينا بسبب الأمن والأمان".

وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات المعاصرة والتى ظهرت خلال حديث وزيرة الخارجية الأمريكية عندما صرحت بانهم  المسؤلين عن ثورة 25 يناير.

 كما أشار الى الثورات والمؤامرات التى تصنعها الدول الغربية لتكوين الشرق الأوسط الجديد وتفكيك الدول العربية الى دويلات ضعيفة والتى نجحت فيها بتفكيك معظم الدول العربية ونجت منها مصر بفضل ثورة 30 يونيو 2013 م.

وتحدث عن دوائر الخطر علي الأمن القومي المصري و أن مصر مستهدفة من الشمال الشرقي باسرائيل ومن الجنوب الصراع بين قوات الجيش السوداني ومن الغرب انقسام ليبيا لدولتين ، وكيف تعرضت هذه الدول العربية للدمار وتم الحفاظ علي مصر بفضل القوات المسلحة،  وان الهدف الرئيسي لجيش مصر هو الدفاع عن حدودها وهذه عقيدة راسخة لدي القوات المسلحة بعدم التورط في حرب تؤدي لاهدار امكانيات التنمية في مصر.

وأشار الى الأحداث الجارية فى فلسطين، قائلا :"ما فعلته حماس إعجاز لم يكن أحد منا يتوقعه، و أن ما حدث الأيام الماضية هو أكبر خسائر فى الصراع الاسرائيلي مع المقاومة واكبر عدد من الأسرى.

كما أشاد بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى المساندة للقضية الفلسطينية وحماية المدنيين الابرياء والتصدى للمحاولات الاسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين من غزة الى سيناء.

وأجاب اللواء سمير فرج على تساؤلات عدد من طلاب الكلية، واختتم حديثه بنصيحة الطلاب، قائلا: “نتعرض اليوم لحروب الجيل الرابع والخامس فى مصر واستهداف الشباب لإسقاط الدولة المصرية، من خلال الشائعات والسوشيال ميديا”، داعيًا الطلاب إلى عدم النظر للشائعات التى تستهدف الدولة ومساندة مصر ضد الحملة الشرسة حتى استكمال النهوض بالدولة.

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أعضاء هيئة التدريس والعاملين أرض سيناء الحبيبة الآداب بجامعة المنصورة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب انتصارات حرب أكتوبر المجيدة كلية الآداب بجامعة المنصورة

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