صفارات الإنذار تدوي في شتولا.. إطلاق قذائف هاون من لبنان على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن عدة قذائف هاون أطلقت مؤخرًا على إسرائيل من لبنان، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في بلدة شتولا الحدودية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إن قذائف الهاون سقطت في مناطق مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن الجيش يرد بقصف الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل"، لا توجد أنباء عن إصابات إسرائيلية، بينما أكد جيش الاحتلال أن القوات ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر الهجوم.

كما أوضح أنه ضرب مجموعة في جنوب لبنان قبل محاولة تنفيذ هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات.