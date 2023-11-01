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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارات تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة وتربح 20 مليار درهم

صدى البلد

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 20 مليار درهم لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحسب وكالة أنباء الامارات “وام” توزعت المكاسب السوقية بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.59 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.445 مليار درهم أمس إلى 3.466 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.809 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و656.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 339.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.4 ألف صفقة.


سوق أبوظبي..


وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9% أو ما يعادل 85.4 نقطة ليغلق عند 9429.32 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.03% رابحاً نحو 93.5 نقطة ليقفل عند 9200.83 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 218.3 مليون درهم ليغلق عند 399.9 درهم مرتفعاً بنسبة 0.08%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 102.7 مليون درهم وأغلق عند 18.78 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 90.18 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.12% عند 3.54 درهم.


سوق دبي..


وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 15.47 نقطة ليغلق عند 3892.55 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي 0.93% والخدمات 0.4% والعقار 0.12%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 108.9 مليون درهم وأقفل عند 6.67 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 38.3 مليون درهم وأغلق عند 17.25 درهم بمكاسب 1.77%، ثم "دبي الإسلامي" 26.2 مليون درهم ووصل إلى 5.47 درهم بصعود بنسبة 1.29%.

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