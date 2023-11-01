وكيل تعليم قنا يشيد بجهود التطوير التكنولوجي في إعداد تابلت الثانوية العامة

أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بجهود التطوير التكنولوجي في تحمل مهام تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد أجهزة التابلت ونقاط الاتصال وتفعيل حصص المشاهدة والقنوات التعليمية و تدريب المعلمين على التعامل مع السبورات الذكية، بالإضافة للمشاركة في المعارض والمبادرات الوزارية مثل ايسف و طور وغير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز التطوير التكنولوجي بمسرح مدرسة الثانوية بنات لمنسقي مبادرة" طور وغير" بالإدارات التعليمية ومسئولي المعارض المحلية لـ ايسف، بحضور أشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، واكرامي خميس، مسئول التدريب بالمركز، و أحمد فاروق، منسق مبادرة" طور وغير" على مستوى المحافظة، و زينب صالح، مدير إدارة مدرسة قنا الثانوية بنات، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، و رؤساء أقسام التطوير ومنسقي المشروعات بالإدارات.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على إستراتيجية الوزارة في تشجيع المبتكرين وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية لهم من خلال حثهم على التنافس والإبداع لخلق جيل يثمن العلم ويعرف قيمة الوقت ويستثمره ويبذل كل جهده لتحقيق الأفضل لنفسه وبيئته ومجتمعه.

وأشار السيد، إلى أن مسئولية رب الأسرة والمعلم هي تحفيز الأبناء والطلاب نحو اللحاق بركب تلك المعارض والتدريبات المجانية والنهل من علم القائمين والمشرفين عليها والتسويق لها إعلامياً.

يذكر أن تدريب طور وغير يستهدف تنمية وعي وتثقيف 12000 طالب من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي بمهارات وأسس التنمية البشرية والتواصل والبرمجة و برامج مجموعة الأوفيس من خلال برنامج وشهادة أكاديمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إحدى الجهات الشريكة، ويجري تنفيذه خلال شهري نوفمبر وديسمبر في مختلف القاعات التدريبية المجهزة بالإدارات التدريبية لجذب الطلاب وعدم إرهاقهم بدنيا أو مادياً بتكلفة انتقال تحت قيادة محاضرين معتمدين من اخصائي التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي ومن داخل منظومة التربية والتعليم.



