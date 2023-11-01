بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

قالت سابرينا سينج نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن الجيش الأمريكي لا يقدم إلا المشورة لجيش الاحتلال في العمليات العسكرية التي يشنها في غزة بالإضافة إلى التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، ولكن العملية البرية خاصة بجيش الاحتلال وحده.



وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حاملتا طائرات أمريكيتان تنتشران في المنطقة بسبب الردع، ونحن لا نرغب في التدخل بهذا النزاع ولا توسعة مدى هذا الصراع".



وتابعت نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون): "نريد نهاية الصراع بين إسرائيل وغزة، والغرض الأساسي من نشر الحاملتين و إرسال رسالة إلى أي دولة أو طرف فاعل من غير الدول التي ترغب في توسعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا الأمر".

لتقديم المشورة

وواصلت: "لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية بإسرائيل للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن، والامر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات البرية بأي شكل، قواتنا محدودة من القوات الخاصة لتقديم المشورة وتقييم الموقف برمته".