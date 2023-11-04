مفاجأة لا تتوقعها| اكتشاف "أصل تكوين" تمثال أبو الهول!.. “اتعمل من الهوا”| تفاصيل غريبة

يُعتبر تمثال أبو الهول واحدًا من أبرز المعجزات الهندسية والفنية التي تم إنشاؤها على مر العصور. ولقرون طويلة، كان الغموض يكتنف أصل هذا التمثال الضخم، وخصوصًا كيف تم بناء الجسم الضخم الذي يمثله. في الأزمنة السابقة، وكان الخبراء يفترضون أن الجزء العلوي من التمثال تم نحته يدويًا من قِبل عمال بناء حجريين، ولكن لم يكن لديهم إجابة واضحة بخصوص الطريقة التي تم بها إنشاء الجسم العلوي والقاعدة الموجودة تحته.



البحث الحديث

وأخيرًا، أظهرت دراسة أجريت بواسطة باحثين في جامعة نيويورك نظرة جديدة ومشوقة على كيفية إنشاء تمثال أبو الهول. وتم نشر النتائج في مجلة "Physical Review Fluids". وفي هذا السياق، تم تحليل تأثير الرياح على التضاريس الصخرية في شمال شرق مصر، والنتائج كانت مثيرة للدهشة.



تأثير الرياح على التضاريس

ولتحليل كيفية تشكيل تمثال أبو الهول بواسطة الرياح، قام الباحثون بإعداد تجربة معملية مع أكوام من الطين الناعم. هذا الطين الناعم تم دمجه مع مواد صلبة ومقاومة للتآكل بشكل دقيق لمحاكاة التضاريس في منطقة تمثال أبو الهول. ثم تم غسل هذه التكوينات بتيار سريع من الماء لتمثيل تأثير الرياح.

