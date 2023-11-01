عبر معبر رفح.. الدفعة الأولى من مواطني بريطانيا تغادر غزة إلى مصر

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأن أول دفعة من المواطنين البريطانيين غاردت قطاع غزة إلى مصر.

وحسب الصحيفة البريطانية، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الدفعة الأولى من المواطنين البريطانيين عبرت معبر رفح الحدودي من غزة إلى مصر.

وأضاف مسؤول وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: "نقوم بانتظام بتحديث جميع المواطنين البريطانيين المسجلين لدينا".

ولفت إلى أن معبر رفح سيكون مفتوحًا لفترات محددة زمنيًا للسماح لمجموعات محددة من الرعايا الأجانب والجرحى الخطيرين بالمغادرة.

وتابع قوله "لقد اتفقنا على قائمة المواطنين البريطانيين الذين يريدون مغادرة غزة مع السلطات المصرية والإسرائيلية"، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغ لندن مسبقًا عندما يتمكن الأشخاص المدرجون في القائمة من استخدام المعبر لضمان قدرة بريطانيا على تقديم المساعدة.