انقلبت الصورة.. مراسل صدى البلد يفجر مفاجأة بشأن موقف الإعلام الغربي حول غزة

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن المقترحات لدى الدول الأوروبية لوقف ما يحدث في الشعب الفلسطيني هو مؤلم ومخزي للغاية، وهو هدنة بسيطة من أجل إيصال المساعدات، ومن ثم بعد ذلك من حق إسرائيل أن تمحي حماس وغزة، موضحا أن الموقف الأوروبي مما يحدث داخل غزة صعب ومخزي للغاية.

مراسل صدى البلد يتحدث عن الموقف الأوروبي

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "أنا مش متخيل أن تفكر أوروبا بهذا المنطق، ومش مصدق أنهم شايفين الموضوع بالصورة دي، والإعلام الغربي تحول بشكل جذري عن موقفه في البداية، كانوا شايفين إسرائيل لها الحق، ولكن دلوقتي بيقولوا أن ما يحدث هي مجازر حقيقية ومحدش قادر يخبي اللي بيحصل في إسرائيل".

وتابع مراسل صدى البلد، أن الإعلام الغربي أصبح منحاز للحقيقية في قطاع غزة، ومنحاز للشعب الفلسطيني، ويشكل ضغط غير طبيعي على المؤسسات الأوروبية، ولكن القرار في يد المؤسسات الأوروبية، والتي تتعامل بتخاذل شديد مع الملف، وتتضامن مع إسرائيل حتى النخاع أو حتى انتهاء فلسطين بالكامل.

واستكمل، أن بلجيكا بها وقفات احتجاجية يوميا أمام المجلس الوزاري البلجيكي من أجل دعم الشعب الفلسطيني، "مظاهرات يومية من الساعة 3 كل يوم وبلا توقف وبلا استثناء والغالبية العظمى مش عرب ولا فلسطينيين، ولكن أجانب وبلجيكيين، وشايفين على وسائل الإعلام ما يحدث وبينزلوا يتضامنوا مع الفلسطينيين".