النيران تشتعل في آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب غزة

أفادت شبكة قدس الإخبارية بان النيران اشتعلت في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة.

وأبان المصدر ذاته أن الاحتلال يكثف القصف المدفعي على المنطقة.

وأشارت أيضا الي إلقاء قنابل محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال على أطراف بلدة جبع جنوب جنين.

وكانت مصادر ميدانية ذكرت للمصدر ذاته أن الاشتباكات تتواصل في مناطق أطراف بيت حانون شمال قطاع غزة، وتراجع لآليات الاحتلال إلى مناطق فارغة بسبب ضراوة الاشتباكات وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون

كما قصفت كتائب القسام وسرايا القدس تحشدات لقوات العدو غرب "إيرز" بقذائف الهاون وكذلك تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية

فيما دمرت كتائب القسام تدمّر دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف "الياسين 105.