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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأكبر في تاريخها..

كوريا الشمالية ترسل مليون قذيفة لروسيا مقابل قمر اصطناعي للتجسس

صدى البلد

قالت الاستخبارات الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي أرسل مليون قذيفة إلى روسيا مقابل المساعدة في إطلاق قمرها الصناعي للتجسس بعد زيارته التاريخية لروسيا .

وقال جهاز المخابرات الوطنية في سيول، إن كوريا الشمالية أرسلت ما يكفي من قذائف المدفعية لروسيا لمدة شهرين. حسبما ذكرت شبكة “ABC” الأمريكية.

كوريا الشمالية ترسل مليون قذيفة إلى روسيا

وفقا لخدمة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، فإن كوريا الشمالية قامت بتصدير أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا عبر سفن ووسائل نقل أخرى منذ أوائل أغسطس، لتعزيز قدراتها الحربية في أوكرانيا. حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

ووفقًا للنائب يو سانج-بوم، عضو حزب الحكم ولجنة المخابرات البرلمانية، فإن الاستخبارات الكورية قامت بإطلاع المشرعين على هذه المعلومات، قائلة إن “أكثر من مليون قذيفة تم تصديرها، والتي يمكن استخدامها لأكثر من شهر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، وفقا لمكتب يو.

وأضاف يو، أن كوريا الشمالية تدير مصانعها العسكرية “بأقصى طاقة لتلبية طلب روسيا على الإمدادات العسكرية”، حتى أنها تستخدم السكان والمصانع المدنية لصنع صناديق الذخيرة.

وقد أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من أن كوريا الشمالية تقدم أسلحة لموسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، قبل قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن "هذا لن ينعكس بشكل جيد على كوريا الشمالية وستدفع ثمنا على هذا في المجتمع الدولي”.

روسيا تساعد كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي تجسسي

بالإضافة إلى تزويد روسيا بالذخيرة، تتلقى كوريا الشمالية أيضًا مساعدة فنية من روسيا لإطلاق قمر صناعي تجسسي، بعد محاولات فاشلة.

ووفقا للاستخبارات الكورية، فإن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعي قريبًا، وأن دعم روسيا التقني يعني أن هذه المحاولة ستكون أكثر نجاحًا من السابقة. وقال يو،“يبدو أن كوريا الشمالية تلقت نصائح فنية من روسيا، لذلك نتوقع معدل نجاح أعلى”.

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