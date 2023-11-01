تفاصيل تعدي عامل على سيدة بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها (ربه منزل - مقيمة بالدقهلية) .. بسؤالها قررت بتضررها من قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بالدقهلية) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.