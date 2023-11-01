أيامك أصبحت معدودة .. رسالة صادمة من بايدن إلى نتنياهو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه يعتقدون أن أيام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه أصبحت معدودة، وسط تصعيد الحرب على غزة.

ونقل بايدن هذا الشعور إلى نتنياهو، مقترحًا عليه خلال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل في أكتوبر الماضي، أن يفكر رئيس وزراء الاحتلال في الدروس التي يريد نقلها إلى خليفته، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة.

ويقول مسؤول أمريكي ثالث إن التوقعات داخل الإدارة هي أن نتنياهو لن يتمكن من البقاء في السلطة إلا لبضعة أشهر أخرى أو حتى تنتهي المرحلة المبكرة من التوغل البري الإسرائيلي في غزة.

ومع ذلك، أقر جميع المسؤولين بتقلب السياسة الإسرائيلية، وهو ما يشكل تحذيرًا لتكهناتهم.

وبينما تبدأ الولايات المتحدة في التفكير في سيناريو ما بعد نتنياهو، أجرى مسؤولوها محادثات مع رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، الذي انضم إلى الحكومة بعد اندلاع الحرب؛ بالإضافة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، حسبما قال مسؤول أمريكي سابق لصحيفة "بوليتيكو".

وأوضح المسؤولان الكبيران أن الإدارة الأمريكية تخشى أن يربط نتنياهو مستقبله السياسي بالحرب وقد يتحرك لتصعيد الصراع في مرحلة ما.