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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مجـ.زرة جباليا تفضح عدوان إسرائيل ونواياها القبيحة ولابد من وقفة للقادة العرب

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على رفضها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. قائلة: إسرائيل تجاوزت تماما ولا يمكن ان تستمر هذه الانتهاكات.

 

وقالت التمامى ،في تصريحات صحفية لها، إن الاعتداء الوحشي على مخيم جباليا، واستهداف المدنيين بكل هذا الاجرام والعدوان يعكس قبح النوايا الإسرائيلية، وسيدفع لتداعيات خطيرة، الحكومة الاسرائيلية تتعامي عنها.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ، زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع. قائلة: مصر تبذل أقصى ما في طاقتها لوقف العدوان وتحقيق تهدئة فورية.

 

وطالبت التمامى، بضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل، لضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات على مخيم جباليا وهو ما يكشف فداحة العدوان، ويفضحها أمام العالم.

 

واختتمت بالدعوة، الى القادة العرب والعالمين العربي والاسلامى لوقف اسرائيل عند حدها، فلا يمكن الاستمرار  في جريمة الابادة الجماعية والجميع صامتون.

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