دلوقتي هتقدر تخفي حياتك الشخصية عن زمايلك في الشغل على واتساب.. الطريقة هنا

يعد واتساب WhatsAp هو بلا شك تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة في العالم اليوم، ومع ذلك، فإن هذه الشعبية تجلب بعض المخاطر، فعلى سبيل المثال، عندما يضيفك شخص ما على واتساب، يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي وقصصك وحالتك.

قد لا تكون بعض هذه المعلومات مناسبة للحياة المهنية، لحسن الحظ، تهدف ميزة "المظهر البديل" على واتساب إلى معالجة هذه المشكلات.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أمه وصلت أحدث ميزات واتساب ملفات تعريف بديلة للخصوصية تهدف الميزة البديلة لتطبيق واتساب إلى تزويد المستخدمين بالخصوصية التي يرغبون فيها.



تتيح هذه الميزة، التي تعمل عليها الشركة منذ بعض الوقت، للمستخدمين الذين يحولون حسابهم إلى خاص إنشاء ملف تعريف ثانوي.



من خلال هذا، تكون صورة الملف الشخصي الثانوية المحددة فقط مرئية للشخص الآخر، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.

بهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على سعادة زوجتك وتقديم صورة أكثر احترافية في عالم الأعمال باستخدام نفس الملف الشخصي.

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لسوء الحظ، لا تزال الميزة جديدة جدًا وفي مرحلة التطوير، لذلك، من غير الواضح حاليًا كيف ستعمل أو ما عليك القيام به للسماح للآخرين برؤية ملفك الشخصي الأساسي.

بالطبع، أثارت هذه الميزة بعض النقاشات، يجد بعض المستخدمين ميزة "المظهر البديل" على واتساب مفيدة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها قد تسبب مشاكل في كل من العلاقات المهنية والشخصية، حتى أن البعض يفضل وصف هذه الميزة بأنها "مساعدة المحتالين" و "تدمير العلاقات"، في النهاية، كيفية استخدامك لها متروك لك تمامًا.

من الجدير بالذكر أن هذه الميزة تختلف عن ميزة "دعم تعدد الحسابات" التي تم تقديمها مؤخرًا، والتي تتيح لك استخدام حسابي واتساب على جهاز واحد، في هذه الحالة، أنت لا تستخدم حسابين منفصلين ولكن ملفات تعريف مختلفة مرتبطة بحسابك.