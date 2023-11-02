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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقنابل محرمة دوليا.. جيش الاحتلال يقصف مدرسة للأونروا تضم لاجئين| شاهد

صدى البلد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لقصف قوات الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا”، تضم آلاف النازحين بمخيم الشاطئ بقنابل الفسفور المحرمة دوليا.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 70 موظفا في الأونروا قتلوا منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر.

وأوضحت الأونروا في بيان لها: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 3 موظفين إضافيين في الأونروا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 زميلا في الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر". 

ووفقاً للتقرير، "يعيش حوالي 690,000 نازح داخلياً في 149 منشأة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقيم ما يقدر بنحو 160,000 شخص في 57 مركز إيواء في الشمال وفي مدينة غزة". 

وتشير وكالة الأونروا إلى أنها "لم تعد قادرة على تقديم الخدمات للنازحين في تلك المناطق".

وفي وقت سابق، وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

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