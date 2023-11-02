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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصل لحد الضباب|تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم، في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هناك تلاشي لفرص سقوط الأمطار من على كافة الأنحاء.

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناه الأولى، أن هناك تأثر في طبقات الجو العليا لامتداد لمرتفع جوي ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنه يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يزيد من الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة.

الأرصاد: طقس خريفي نهاراً


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن قيم درجات الحرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة، و ذلك على أغلب محافظات الجمهورية.

 

و لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن  الطقس نهاراً يكون خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، و محافظات الوجه البحري، و محافظات شمال الصعيد، و معتدل على السواحل الشمالية، و المحافظات المطلة على البحر المتوسط.


وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية كثيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية  و السريعة و القريبة من المسطحات المائية ، المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية ،يؤدي إلى حد الضباب أحياناً، مشيرة إلى أن يجب الحذر من الشبورة المائية، في ساعات الليل المتأخر، و ساعات النهار الباكر.

و قدمت منار غانم نصائح للمسافرين ، أنه يجي على قائدي المركبات و المسافرين على الطرق، الحذر من الشبورة المائية، معلقة:" يجب أن تكون القيادة بهدوء تام ، و يجب تشغيل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات"

واستكملت: "هناك اعتدال كامل في سرعات الرياح بمعظم محافظات الجمهورية و لا يوجد نشاط للرياح قد يؤثر على أعمال أنشطة يومية ، وهذا له تأثير كبير على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط، و البحر الأحمر، معتدلين حيت أن ارتفاع الأمواج بهم لا يتجاوز 2 متر، و مؤهلين لكافة أعمال الصيد و الملاحة البحرية، و أعمال التنزه"


 

الأرصاد سقوط الأمطار الاحوال الجوية درجات الحرارة الطقس محافظات الوجه البحري

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