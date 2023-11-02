خبير: يمكن إنشاء منصات تواصل عربية خاصة بنا بدلا من الغربية

قال الدكتور محمد خليف، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، إنه خلال فكرة التحكم فى الرأي العام واستعمال المنصات الغربية بشكل عام، وفى إطار التحكم الدول الغربية فيما يجري على هذه المنصات، دفعت كثيرين للمطالبة بوجود منصات عربية للتواصل الاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا الأمر من الممكن جدا أن يكون هناك منصات خاصة بنا فقط، موضحا أنه كانت هناك تجربة فى الصين وروسيا من قبل لبناء منصات للتواصل الإجتماعي تكون خاصة بهم.

وتابع عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، ان هذا الأمر سيحتاج دعما كبيرا من الحكومات لهذه المنصات، إلى جانب دعم للمبتكرين ورواد الأعمال لعمل فى هذا المجال، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة.