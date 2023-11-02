عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة: تنفيذ أول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

وقعت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة المعامل بقيادة هانى جميعة، بروتوكول تعاون مشتركا مع معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة محمد عبد ربه، وذلك لتنفيذ أول دبلوم مهني على مستوى الجمهورية في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.

txt

إزالة 78 حالة تعد على مساحة 15267 متر بقري البحيرة

txt

الكشف على 1384 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وقال هاني جميعة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير نموذج التميز المؤسسي للمعامل الطبية بالبحيرة، وتعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة ونقل الخبرات صاحبة الريادة في مجال المعامل الطبية.

وأشاد بإدارة المعامل بالمديرية لتنفيذ ما يقرب من 90% من الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023 والجهود الملموسة في توقيع البروتوكول.

هذا وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك  للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة.

حضر توقيع البروتوكول هناء عامر، رئيس قسم تنمية الأعمال بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية، ورانيا الشرقاوي، أستاذ التحاليل الطبية جامعة الإسكندرية عميد كليه تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة برج العرب، وأحمد زعلوك، نقيب أطباء البحيرة. 

البحيرة الرعاية الصحي الخدمات الطبية والعلاجية توقيع بروتوكول تعاون مشترك قافلة طبية مجانية محافظ البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ