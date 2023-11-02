صحة البحيرة: تنفيذ أول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية

وقعت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة المعامل بقيادة هانى جميعة، بروتوكول تعاون مشتركا مع معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة محمد عبد ربه، وذلك لتنفيذ أول دبلوم مهني على مستوى الجمهورية في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.

وقال هاني جميعة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير نموذج التميز المؤسسي للمعامل الطبية بالبحيرة، وتعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة ونقل الخبرات صاحبة الريادة في مجال المعامل الطبية.

وأشاد بإدارة المعامل بالمديرية لتنفيذ ما يقرب من 90% من الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023 والجهود الملموسة في توقيع البروتوكول.

هذا وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة.

حضر توقيع البروتوكول هناء عامر، رئيس قسم تنمية الأعمال بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية، ورانيا الشرقاوي، أستاذ التحاليل الطبية جامعة الإسكندرية عميد كليه تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة برج العرب، وأحمد زعلوك، نقيب أطباء البحيرة.