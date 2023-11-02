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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 78 حالة تعد على مساحة 15267 متر بقري البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالمحافظة عن إزالة 78 حالة تعدي بمساحة 15267 م2 عبارة عن إزالة 27 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 6322 م2  بقري طيبة وكوم زمران والوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية و 19 حالة تعدي 3880 م2  عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وأعمدة خرسانيه وشدات خشبية بالرحمانية.

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كما تم  إزالة 7 حالات تعدي على أرض زراعية علي مساحة 1952 م2 بنطاق  قري (  كوم الفرج - الناصر - الشعراوي  - النمرية - أدم ) بأبو المطامير و 14 حالة تعدي بمساحة 1383 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية بقرى كوم البركة وقومبانية أبو قير والحاجر وسيدي غازي بكفر الدوار و 5 حالات تعدى بمساحة 950 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية و 6 حالات تعدي بمساحة 780 م2 بقرية محلة فرنوي بشبراخيت.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

البحيرة إزالة 7 حالات تعدي الوحدات المحلية حملات إزالة التعديات

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