شوبير يكشف حقيقة تأجيل كأس السوبر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر التطورات بشأن مصير بطولة كأس السوبر المصري.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":"كأس السوبر غالبًا اتأجل، وده اجتهاد مني لحد ما يصدر بيان رسمي".

وأضاف: "سألت امبارح، ولحد الساعة 3 العصر مكنش فيه أي إعلان رسمي عن إقامة البطولة في موعدها".

وأوضح شوبير: "لو كان حصل جديد كنا عرفنا، حتى اللحظة مفيش بيان رسمي يؤكد التأجيل أو إقامة البطولة، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لحين صدور القرار الرسمي ".



وكانت قد كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة بصدد دراسة سيناريوهات عديدة لإقامة بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري فريق الزمالك باعتباره بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي، ونادي بيراميدز، بطل كأس مصر، والنادي المصري البورسعيدى، بطل كأس عاصمة مصر، فيما يكتنف الغموض موقف النادي الأهلي من المشاركة عبر الكارت الذهبي.