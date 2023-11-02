بعد أن افتتحه رئيس الوزراء|12 معلومة عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مجمع مدارس القرية الكونية التي شهد رئيس الوزراء اليوم فعاليات افتتاحه وتشغيله بحضور وزيرا التخطيط والتعليم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد :

هذا المشروع ينقسم لمرحلتين ، الأولى تتمثل في انشاء 5 مدارس ، ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية

يبلغ عدد الطلاب حاليا في مجمع مدارس القرية الكونية 1000 طالب ، ولكن الطاقة الاستيعابية للمجمع في المرحلة الأولى يمكنها ان تصل لـ 7500 او 8000 طالب ، وجاري الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية

أهم ما يميز مجمع مدارس القرية الكونية انها تناسب الطبقة المتوسطة

يقدم مجمع مدارس القرية الكونية تعليماً متميزاً يُدمَج فيه المهارات التكنولوجية والابتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور

مجمع مدارس القرية الكونية مجهز بأحدث تقنيات العلم والتكنولوجيا

مشروع مجمع مدارس القرية الكونية هو الأهم والاكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع ، لبناء الشخصية المصرية الواعية والمنتجة القادرة على التعامل مع كل التحديات المحلية والدولية

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجمع مدارس القرية الكونية يؤكد على ان الدولة المصرية ترى ان قضية التعليم هي القضية الأهم على المستوى القومي لأنها ترتبط ببناء انسان مصري منتج يساهم في تعظيم اقتصاد بلده ، وانسان مبتكر قادر على دمج كل المهارات التكنولوجية في العملية الإنتاجية

مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يجسد لرؤية مصر 2030 حيث يحقق هدفيها المتمثلان في الاتاحة والتنافسية

مشروع مجمع مدارس القرية الكونية هو ترجمة على ارض الواقع للدور الذي عهدت به الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي لإستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول

بفضل مشروع مجمع مدارس القرية الكونية ، تحولت اليوم القرية الكونية لصرح تعليمي متميز بعد أن كانت لعقود طويلة ارض فضاء غير مستغلة ومهجورة ، ونجح صندوق مصر السيادي في تخصيص 45 فدان لإقامة مجمع تعليمي

مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يؤكد النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية في الشراكة الحقيقية الفعالة للقطاع الخاص في عملية التنمية ، وبالتالي نعهد اليه في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية متميزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمس جدا لـ مشروع مجمع مدارس القرية الكونية ، و قال “عايزين 500 مجمع بالشكل ده”

ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس القرية الكونية ، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، قائلاً “إن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية، مؤكداً أن المحاور تتمثل في:

احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله.

تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها.

تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر؛ لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :

مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل ، واصبح في مصر الان 69 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.

مشاركة القطاع الخاص في انشاء وإدارة مدارس تعليم عام بمستوى عالي وأسعار مخفضة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة وعندنا نموذج PPP فيها 16 مدرسة و28 مركز تعليم فني.

مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية “هيئة كامبريدج للامتحانات” لضمان شهادة دولية.

مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها ، والتي في اطارها يتم الآن افتتاح مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري بكل مستوياته ، حيث تقوم الوزارة حاليا بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وسنبدأ بتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يكون هناك اي عنصر بشري في إجراءات الترخيص.

تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على الاستثمار الأموال في انشاء مدارس جديدة او مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها ، وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية

مجمع مدارس القرية الكونية