نشر الفوضى.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يهددون نتنياهو بتحرك خطير

تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، في قطاع غزة، أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث تواجد بالداخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكر مراسل قناة "آي 24" العبري، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 20 جنديا منذ بدء العملية البرية داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، مقتل جنديين خلال الاشتباكات التي جرت في قطاع غزة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.