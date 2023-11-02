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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم: إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام أقل كمية مياه توجه عالمي

صدى البلد

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجهودات التحول لنظم الرى الحديث لتعظيم العائد من وحدة المياه و زيادة الإنتاجية الزراعية والعائد المادى للمزارعين ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية توجه دول العالم لمفهوم إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه ، وزيادة الاعتماد على البحث العلمى وتبادل الخبرات بين الدول والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال .

كما أشار الدكتور سويلم  لقيام الوزارة بوضع استراتيجية للتحول للرى الحديث تتضمن إعطاء الأولوية للأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وهو ما سيسهم فى ترشيد إستخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التوسع فى البحوث العلمية فى مجال المياه ، والاعتماد على المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد من أبرز المراكز البحثية فى مجال المياه ، مع التركيز على البحوث الخاصة برفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الرى الحديث بالأراضي الصحراوية .

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