حلوان الأهلية:نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة وإعداد خريجين مواكبين لسوق العمل

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية بأن العملية التعليمية بالجامعة الاهلية تسير بانتظام دون وجود أي عقبات، منذ بداية الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٣ .

وتابع قنديل أن الجامعة تعمل بكافة إداراتها على حل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، موضحا ان الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة جامعة حلوان الاهلية و انها تحرص علي ان يحصل علي عملية تعليمية متميزة وإعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل يلبون احتياجات العصر .

وأكد رئيس جامعة حلوان الاهلية حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر .

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية عن استقبالها هذا العام الطلاب المرشحين اليها بتنسيق الجامعات 2023 بـ 8 كليات وتتضمن 21 برنامجا دراسيا وأنها استقبلت في عامها الثاني ٣٢٩٥ طالبا مستجدا، ليصبح إجمالي الطلاب حوالي ٤١٥٠ طالبا ببرامج الجامعة المختلفة .

وتابعت ان عدد برامج الجامعة أصبحت ٢١ برنامجا للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك بـ ٨ كليات وهي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، طب الأسنان ، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة ، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي، وأنها تقوم بتقديم التدريب للتخصصات العلمية والطبية في مستشفي بدر الجامعي لحين إنشاء مجمع طبي يعمل على خدمة المنطقة بأكملها.

الجدير بالذكر ان مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان استقبل البروفيسور سيمون إيميرت Simon Emmert أستاذ القانون والعلوم الاجتماعية بجامعة نورنبيرج الألمانية والوفد المرافق له.

وذلك في إطار دعوة من قطاع الدراسات العليا بالجامعة، وتمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمذكرة التفاهم المقدمة من جامعة نورنبيرج مع جامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، وإنشاء برنامج مشترك في إطار الدراسات البينية. كما تمت مناقشة عقد مؤتمر دولي مشترك بين الجامعتين بعنوان "عبر الثقافات المشتركة والتنمية المستدامة".

وعلى هامش تلك الزيارة، قام البروفيسور سيمون بجولة داخل حرم جامعة حلوان.

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1/12/2023.

وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.

وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير الادارة، ورحمة فوزي مسئول النشاط.

والجدير بالذكر ان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أجرى جولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وخلال الجولة، وعد الدكتور قنديل بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

ووجه قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

كما نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور، عميد الكلية، والدكتورة سحر عبد المحسن، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.