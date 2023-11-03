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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل البقدونس في الجسم عند تناوله يوميا

البقدونس
البقدونس

يحتوي البقدونس على العديد من الفوائد، البقدونس نبات طبي يحتوي على العديد من الفوائد بسبب خصائصه المدرة للبول، ومضادات الأكسدة، والمضادة للبكتيريا، ومضادة لمرض السكر، والمناعة، والسامة للخلايا، وحماية الكلى.

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فوائد البقدونس

الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات والكاروتينات، وهي مركبات تساعد على مكافحة تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة وكذلك الإجهاد التأكسدي،وترتبط هذه العمليات بتطور السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

ترتبط مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة، الكاروتينات، مثل اللوتين، يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي. فيتامين C، الموجود أيضًا في البقدونس، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا  

الوقاية من أمراض القلب 
البقدونس غني بحمض الفوليك، وهو فيتامين ب المركب الذي يمنع تكوين لويحات دهنية على طول الأوعية الدموية، وهذا يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ومنع الأمراض مثل تصلب الشرايين أو الاحتشاء أو السكتة الدماغية.

كما أنه يحتوي على فيتامين K، الذي يعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على مرونتها ومنع تراكم الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين

المصدر tuasaude

البقدونس فوائد البقدونس السرطان القولون البروستاتا

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