عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تقرير أمريكي سري حول تهجير الفلسطينيين.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، والذي وضعت 3 بدائل لتغيير الوضع المدني في غزة، وتم الاتفاق على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الحل المفضل، من خلال نقلهم إلى مدن خيام في سيناء ثم بناء مدن لهم، مع إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين من العودة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المخطط موجود والغرب وأمريكا يسعون، لكن مصر لن تقبل التفريط في ذرة تراب واحدة، كما قال الرئيس السيسي، أقدم له التحية على وقوفه بكل قوة وشموخ دفاعا عن مصر.

 

 بناء خيام

وتاب مقدم برنامج “حقائ وأسرار،  أن الرئيس السيسي تمارس عليه ضغوط كبيرة، قائلا ”قالوا للرئيس السيسي مستعدين نسقط الديون، نديك الفلوس اللي أنت عايزها، بشرط الموافقة على دخول أبناء غزة، ثم بناء خيام لهم، وتحويلها إلى دولة كاملة لتصفية فلسطين وتحوليها لدولة يهودية خالصة بدون مسلم أم مسيحي أو أي جنسية أخرى، مضيفا «الرئيس السيسي مش بينام ليل نهار عشان يتابع اللي بيحصل في سيناء»

الإعلامي مصطفى بكري الاستخبارات الاسرائيلية تهجير الفلسطينيين فلسطين الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

ترشيحاتنا

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

آلاف وأنت في بيتك.. تعرف على أعلى عائد لشهادات ادخار البنوك

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ