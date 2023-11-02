مصطفى بكري يكشف تفاصيل تقرير أمريكي سري حول تهجير الفلسطينيين.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، والذي وضعت 3 بدائل لتغيير الوضع المدني في غزة، وتم الاتفاق على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الحل المفضل، من خلال نقلهم إلى مدن خيام في سيناء ثم بناء مدن لهم، مع إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين من العودة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المخطط موجود والغرب وأمريكا يسعون، لكن مصر لن تقبل التفريط في ذرة تراب واحدة، كما قال الرئيس السيسي، أقدم له التحية على وقوفه بكل قوة وشموخ دفاعا عن مصر.

بناء خيام

وتاب مقدم برنامج “حقائ وأسرار، أن الرئيس السيسي تمارس عليه ضغوط كبيرة، قائلا ”قالوا للرئيس السيسي مستعدين نسقط الديون، نديك الفلوس اللي أنت عايزها، بشرط الموافقة على دخول أبناء غزة، ثم بناء خيام لهم، وتحويلها إلى دولة كاملة لتصفية فلسطين وتحوليها لدولة يهودية خالصة بدون مسلم أم مسيحي أو أي جنسية أخرى، مضيفا «الرئيس السيسي مش بينام ليل نهار عشان يتابع اللي بيحصل في سيناء»