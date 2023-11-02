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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النهاية قربت.. أحمد مكي يثير الجدل بفيديو على الفيس بوك

مكي
مكي

أكد الفنان أحمد مكي أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية.

وقال أحمد مكي فى فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله.

واستدل مكي ببعض الايات القرأنية مؤكدا أن هذا التوقيت حساس للغاية ويجب على الجميع أن يلتفت إلى هذا الأمر، مشيرا أن مخطط اسرائيل واضح وصريح وهو تفكيك ثلاث دول على رأسهم مصر، وأن هذا لا يحدث مما وضعوا فى خطط.

واشار مكي إلى أن نهاية اسرائيل أقتربت قائلا: الحركة اللى بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال.

 

 

أحمد مكي يتضامن مع فلسطين

وكان الفنان أحمد مكي، قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن عملية طوفان الأقصى.

وقال أحمد مكى : "اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. واحفظ شعبها.. آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم".

 

أحمد مكى 

وكشف المخرج والمنتج ماجد الهواري عن تفاصيل مسرحية جديدة يقوم بالتحضير لها ، من بطولة الفنان أحمد مكي .

وقال ماجد الهواري ، فى تصريحات تليفزيونية: إنه من المقرر أن يتعاون مع أحمد مكي فى عمل مسرحي جديد يحمل اسم مؤقت “ صاحب السعادة ” ، وسوف يتم عرضها فى مصر بجانب الدول العربية .

 

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