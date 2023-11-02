عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

شريف سليمان
شريف سليمان

هل انتهي الغرب من الرقص علي جثث شهداء غزة الأبرياء؟ سؤال يحتاج إلي إجابة من حماة الحرية المدافعين عن حقوق الإنسان والشعارات البراقة التي لا طالما يعتبرونها ورقة ضغط علي مصر في المحافل الدولية، وكأنهم يملكون صك الحريات ويصنفون الدول النامية علي انها دول قمع ودول تعمل ضد حقوق الإنسان، البرلمان الأوربي طفح علينا قبل أسابيع بمكلمة عن حقوق السجناء وطالب البعض بتطبيق عقوبات ضد مصر واليوم لم نسمع لهم صوتا وهم يجلسون أمام التلفاز يستمعون لأخبار الدم وصرخات الأطفال، الم يحرك لهم مشاهد قصف المستشفيات والمدارس ساكنا، اعتقد أنه حان الان وقت أن نرفع الحذاء في وجه كل من يتكلم منهم عن حقوق الإنسان والملفات المطاطية التي اعتبروها أداة ضغط علي العالم الثالث وعلي مصر بصفة خاصة.

 

نعم حماس أخطأت في تقدير رد فعل الجانب الصهيوني المتغطرس واعطتهم سكينا كي يقتلوا الأبرياء العزل، ولكن ما ذنب أهل غزة الأبرياء وأطفالها وعجائزها ونسائها فهم يدفعون الثمن من قتل وضرب وتدمير وتجويع، ما ذنب الأبرياء الذين يدفعون الثمن بمفردهم دون اخرين، معك ياعزيزي في أن ما فعلته حماس رد فعل لاحتلال الأرض ولكن الخطأ فقط في عدم حساب رد الفعل ووضع الخطط المضادة.

 

الأمر معقد للغاية ونحن في مصر دفعنا الثمن من قبل، واليوم يريدوننا ان نحاسب علي الفاتورة بتهجير اهل غزه لسيناء وهو الامر المفروض شكلا وموضوعا فأرض مصر للمصريين .. واهلا بالأخوة العرب زائرين فقط وليس مطرودين من أراضيهم، موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية والرفض التام لمحاولات التهجير وهو ما أكده الرئيس السيسي في كل خطاباته السابقة، فلن ندفع الثمن، نحن ندعم إخواننا الأبرياء في غزة ونرفض الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ونرفض الغطرسة الإسرائيلية ونشجب الدعم الأمريكي الأوربي اللامحدود لجيش إسرائيل لإبادة غزة لأن ما يحدث عار علي الإنسانية، وفي الوقت نفسه نرفض أن يكون الحلول المطروحة علي حساب شعب مصر وأهل مصر وأرض مصر.

 

دعونا نتساءل اين الموقف العربي الموحد القادر علي الردع ؟ لماذا لم يتحرك العرب تجاه داعمي إسرائيل واستخدام القوي الناعمة في التأثير وتغيير المواقف؟ اعتقد اننا قادرون بدليل ما تم في الأمم المتحدة والذي جاء علي غير رغبة أمريكا وانجلترا وفرنسا وإسرائيل لماذا لا نستغل النفوذ الصيني الروسي أكثر وأكثر لصالح قضيتنا الأمر يحتاج لوقفه عربية يسجلها التاريخ لحكام العرب بأنهم اجتمعوا علي قلب رجل واحد ضد كيان صهيوني متغطرس جلب العر لكل داعميه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

ترشيحاتنا

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

آلاف وأنت في بيتك.. تعرف على أعلى عائد لشهادات ادخار البنوك

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ