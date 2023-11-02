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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها الجوي من طراز دريملاينر

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، عن انضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الشركة، وذلك ضمن الصفقة الموقعة لهذا الطراز.

 

وبحسب مصر للطيران، فإن الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ينتظر انضمام طائرة ثامنة من هذا الطراز دريملاينر المعروف بطائرة الأحلام، خلال العام القادم  2024، لتكون الطائرة الأخيرة من الصفقة التي تضم 8 طائرات.

 

واستقبلت مصر للطيران خلال العامين الماضيين، 6 طائرات من طراز الدريملاينر، وتم ضمهم لأسطول الناقل الوطني، وتم تشغيل رحلاتهم على خطوط شبكة الناقل الوطني الدولية، ضمن رحلات أوروبا وأمريكا.

 

تعد طائرات بوينج 787 دريملاينر هي عائلة جديدة كلياً من الطائرات التجارية التي تتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي المدى الطويل والسرعة الأعلى للطائرات الكبيرة، حيث تتمتع بكفاءة فائقة تسمح لشركات الطيران فتح مسارات جوية جديدة بشكل أكثر ربحية، لنقل المسافرين مباشرة ودون توقف إلى حيث يرغبون مع راحة استثنائية.

 

ومنذ دخولها الخدمة في عام 2011، تحلق عائلة طائرات 787 على أكثر من 350 مساراً جوياً وقد افتتحت أكثر من 75 مساراً جوياً مباشراً جديداً في جميع أنحاء العالم.

 

ويقوم فريق دولي من كبرى شركات الصناعات الجوية والفضائية بتصنيع مكوِّنات عائلة الطائرات هذه، بقيادة شركة بوينج في منشآتها في مدينة "إيفيريت" بولاية واشنطن الأمريكية بالقرب من مدينة سياتل، وفي نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.

 

وتستطيع طائرة "787-8 دريملاينر" نقل 242 راكباً لمسافة تبلغ 7,350 ميل بحري (13,620 كيلومتر)، ضمن مقصورة قياسية بدرجتي طيران.

 

 

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