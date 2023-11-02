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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. القسام تتوعد قوات الاحتلال وتكشف حجم الخسائر في صفوف العدو

ارشيفي
ارشيفي

 قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابوعبيدة أن المقاومون يواصلون  التصدي لقوات الاحتلال في عشرات نقاط الاشتباك وذلك بعد 27 يوماً من الحرب على غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة له : تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة من تدمير ما يعادل كتيبة دبابات وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود

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وتابع أبو عبيدة: من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمالي غربي غزة حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات

وأردف أبو عبيدة: قيادة الاحتلال كذبت على الإسرائيليين في أعداد القتلى الذي هو أكبر بكثير مما تعلنه، ومدرعة النمر سقطت في اول اختبار من قذائفنا.

وواصل : مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأساً وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال حيث تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

واستكمل:  سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذه الكيان و ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.

وأتم :  ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ.

كتائب القسام الاحتلال غزة أبو عبيدة غربي غزة

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