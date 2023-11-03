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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 في مصر

ميكروباص فوتون C2
ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

تتنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري بين موديلات 2024، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، والتصميم الهيكلي، سواء من عائلة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إضافة إلى فئة سيارات النقل، والميكروباص.

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وتقدم شركة فوتون ميكروباص C2 موديل 2024 في السوق المصري، بمحرك بنزين سعة 2.2 لتر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 102 حصان، و193 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي "مانيوال" من 5 نقلات.

ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 

ويمكن تجهيز فوتون C2 موديل 2024 بعدد 2 من اسطوانات الغاز، تسع لـ 30 مترا مكعبا، بينما يستهلك ميكروباص فوتون C2 نسبة من الوقود تقدر بـ 12 لترا، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وفيما يلي نستعرض أبرز التجهيزات..

 

تجهيزات ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 

 

تأتي فوتون C2 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء أمامي وخلفي، عجلة قيادة باور ستيرنج وقابلة للتعديل، نظام صوتي ترفيهي، وعدد 4 سماعة، نوافذ ومرايات يدوية التحكم، مقعد للسائق قابل للحركة، احزمة أمان للركاب، شماسات أمامية، صادم أمامي وخلفي بنفس اللون الخارجي، واجهة أمامية ذات مظهر حاد، ومصابيح كبيرة الحجم، مع شبكة معددة الفتحات الهوائية، ومقابض للابواب باللون الاسود.

ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 

الأبعاد الخارجية وقياسات ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

 

  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.570 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4.840 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1.695 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1.980 مم.
  • الخلوص الارضي 160 مم.
  • سعة خزان الوقود 65 لترا.
  • مساحة التخزين الخلفية 500 لتر.

 

سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 

 

يقدم ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بسعر 734 ألفا و900 جنيه.

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