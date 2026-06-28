بعد توقف 16 عامًا.. محافظ الوادي الجديد ومساعد رئيس الهيئة الهندسية يتفقدان أعمال تطوير مطار الداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، موقع مطار الداخلة يرافقها وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء مهندس تامر مختار مساعد رئيس الهيئة للقوات الجوية، وذلك لبحث البدء في أعمال تطويره وتشغيله بعد توقف دام 16 عامًا، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم .

فتح آفاق استثمارية جديدة

وأكدت المحافظ، أن هذا المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لخطة المحافظة للتنمية الشاملة وفتح آفاق استثمارية جديدة بكافة المراكز، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يسهم في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة السياحة والزراعة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظة.

وخلال الجولة، استعرضت المحافظ مع وفد الهيئة الموقف التنفيذي للأعمال المطلوبة والتي تم البدء فيها منتصف شهر مايو 2026، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال نهاية ديسمبر المقبل؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة التشغيلية وتأهيل المطار لاستقبال الحركة الجوية بكفاءة بداية العام المقبل.

وثمنت الدعم الدائم وجهود التعاون التي تبذلها الهيئة الهندسية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة.