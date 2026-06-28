لرفع كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية..حملات ميدانية مكثفة وأعمال تطوير شاملة ببولاق الدكرور

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، سلسلة من الحملات الميدانية والمتابعات الجارية لأعمال التطوير الشاملة بنطاق الحي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير القرى والأحياء.

وشهدت جولات رئيس حي بولاق الدكرور؛ متابعة دقيقة لمعدلات إنجاز أعمال التطوير بمركز شباب "خرطة عاصم" لتقديم خدمات رياضية تليق بأبناء المنطقة، بالتوازي مع استكمال أعمال إنشاء "ممشى بولاق الدكرور" ليكون متنفسا حضاريا جديدا للأهالي.

وعلى صعيد البنية التحتية، تم تفقد أعمال الصرف الصحي وفرد طبقة "الدقشوم" بشارع ناهيا الحيوى، وذلك في إطار التجهيزات النهائية للبدء في أعمال الرصف المتكاملة للشارع وتيسير الحركة المرورية.

وفي خطوة نحو القضاء على الأسواق العشوائية، تواصلت أعمال هدم "سوق زنين" القديم تمهيدا لتحويله إلى سوق حضاري مُنظم يلبي احتياجات المواطنين بشكل لائق.

كما قاد نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وقائد شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات بشارع "ترعة عبد العال (1)"، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإيداع المضبوطات بمستودع الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرديعة ضد المخالفين وإعادة الانضباط للشارع.

كما لم يغفل الحي الجانب الاجتماعي والتوعوي؛ حيث نظمت إدارة الأمومة والطفولة بحي بولاق الدكرور؛ حملة ميدانية موسعة للتوعية بمخاطر الإدمان وحماية الأسرة والشباب.

كما تم تكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الطرق؛ حيث دفعت قطاعات الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باللوادر والمعدات الثقيلة، لرفع تراكمات المخلفات أسفل الطريق الدائري، وأسفل محور الفريق كمال عامر بجوار مستشفى بولاق، وأمام مدرسة مصطفى كامل.

وأكد المهندس طه عبد الصادق استمرار وتواصل هذه الحملات وأعمال التطوير بكافة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق حي بولاق الدكرور، لضمان استعادة المظهر الحضاري وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.