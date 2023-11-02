طرح الإعلان التشويقي لـ حكاية كاملة.. والعرض الأربعاء القادم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حدث بالفعل، البرومو التشويقي لحكاية كاملة وهي الحكاية التى سوف يتم عرضها بدءا من يوم الأربعاء القادم.

حكاية كاملة بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم ، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.



حكايات مسلسل حدث بالفعل



ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عددا من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

وتدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

آخر أعمال آية سماحة

وكانت آية سماحة شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل كامل العدد مع دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضى.



ويشارك في بطولة مسلسل كامل العدد، العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.