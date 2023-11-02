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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: ندفع ثمن عدم الاستقرار على الحدود "بلا ذنب"

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره قائلًا: أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم.. حيث إن الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة. 

وأضاف سامح الخشن،  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»: القيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن».

وتابع: مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها.

 خطط التطوير


كما علق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لسيناء، مشيرًا إلى أن خطط التطوير بسيناء مستمرة ولا تأجيل لأي شيء، ورؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.

الاقتصاد العالمى القيادة السياسية القيادة السياسية المصرية المستشار سامح الخشن رئاسة مجلس الوزراء عدم الاستقرار

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