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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن بدء مسابقة العباقرة 1 ديسمبر 2023

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

 

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

 

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1/12/2023.

 

وقد استقبل مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان البروفيسور سيمون إيميرت Simon Emmert أستاذ القانون والعلوم الاجتماعية بجامعة نورنبيرج الألمانية والوفد المرافق له.

 

 وذلك في إطار دعوة من قطاع الدراسات العليا بالجامعة، وتمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

 

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمذكرة التفاهم المقدمة من جامعة نورنبيرج مع جامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، وإنشاء برنامج مشترك في إطار الدراسات البينية. كما تمت مناقشة عقد مؤتمر دولي مشترك بين الجامعتين بعنوان "عبر الثقافات المشتركة والتنمية المستدامة".

 

وعلى هامش تلك الزيارة، قام البروفيسور سيمون بجولة داخل حرم جامعة حلوان.

 

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

 

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1/12/2023.

وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون. 


وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة اميرة محمد نبيل مدير الإدارة، أستاذة رحمه فوزي مسئول النشاط.

 

والجدير بالذكر أنه قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وخلال الجولة، وعد الدكتور قنديل بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

 

ووجه الدكتور قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة  محمد ناصر أمين عام الجامعة.

كما نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور، عميد الكلية، والدكتورة سحر عبد المحسن، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة لجهات العمل التي تستقبل تدريب الطلاب والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

Jobs Education الاهتمام بالتعليم التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية مدير مكتب العلاقات الدولية

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