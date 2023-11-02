شوبير يعلن عن حكم مباراة الزمالك وزد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك وزد، في اللقاء المقرر إقامتها، غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك وزد إف سي في الدوري الممتاز غداً، ومحمد الحنفي حكم تقنية الفيديو".

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره زد غد الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.