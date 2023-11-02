شوية سخافات.. عبد العزيز مخيون يهاجم الأعمال الكوميدية

حل الفنان عبد العزيز مخيون ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم.



وتحدث عبد العزيز مخيون، خلال اللقاء عن كثير من الكواليس والأسرار حول دخوله التمثيل وكواليس الأعمال التى شارك فيها مثل مسلسل ابن الارندلي مع الفنان يحيى الفخراني .



وحول الكوميديا قال عبد العزيز مخيون، إن هذا الوقت يشهد ندرة الأعمال الكوميدية مقارنة بالزمن الجميل.



وأشار مخيون إلى أن زمن الفن الجميل كان يشهد الكثير من الأعمال الكوميدية التى تعتمد على كوميديا الموقف، أما الآن فهناك الكثير من الاستظراف والسخافات وليس كوميديا.



وعن إمكانية تقديمه لدور كوميدي خلال الفترة القادمة أكد عبد العزيز مخيون أنه يحب الكوميديا واستعداده لتقديم دور كوميدي ولكن بشرط وحيد أن تكون الكوميديا معتمدة على كوميديا الموقف وليس الإيفهات التى تسيطر على الأعمال الكوميدية خلال الفترة الأخيرة.

أحدث أعمال عبد العزيز مخيون

وكان عبد العزيز مخيون انتهى مؤخرا من تصوير دوره فى فيلم التاروت والذي يشارك فى بطولته بجانب عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.



