حزب الله ينعى اثنين من عناصره

نعى حزب الله عنصرين سقطا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان ليرتفع عدد الشهداء إلى 51

وكان حزب الله اللبناني قدم نداءا عاجلا الي سكان البلدات الجنوبية بعدم المرور على طريق كفركلا والعديسة ومركبا بسبب خطورة القصف.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق أن عناصره هاجمت مقر قيادة كتيبة الإحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين هجوميتين



وأشار الحزب في بيان له ان الطائرتان المسيرتان محملتان بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين

ومن جانبه؛ هاجم جيش الاحتلال يهاجم مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل

فيما دوت صفارات الإنذار تدوي مجددا في أفيفيم مقابل مارون الراس في القطاع الأوسط من جنوب لبنان