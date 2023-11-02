وزير الخارجية الأمريكي: مازلنا نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة تل أبيب غدا الجمعة في ثالث زياراته منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه بموق "إكس": "في طريقي إلى تل أبيب لمزيد من الدبلوماسية خلال فترة صعبة للغاية، وسنواصل العمل مع القادة الإقليميين لحماية المدنيين ومنع انتشار الصراع".

وأضاف بلينكن "مازلنا نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع في المنطقة"، في إشارة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويجري بلينكن، جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.