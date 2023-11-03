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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024

أحمد أمين
أحمد أمين

حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين في رمضان ٢٠٢٤ غير حقيقي. 


وأوضح محمد ممدوح بأن مشروع مسلسل قصة المدينة تم تأجيله لظروف لا يعلمها، وأوضح محمد ممدوح قائلا:"كان هناك عمل بالفعل ولكن مسلسل قصة المدينة تم تأجيله لأسباب لا اعلمها". 
 

يذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمة أهل الكهف الذي يشارك البطوله معه الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، والفنان  بيومي فؤاد، والفنان محمد فراج وهو من إخراج عمرو عرفة.

 

 

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

 

 

كما اعلن محمد ممدوح بأن قصة الفيلم مستوحاه من مسرحية توفيق الحكيم، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين مصر والمغرب.


ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.


والفيلم من بطولة؛ خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل  محمد ممدوح، محمد فراج  بيومي فؤاد.

أحمد امين الفنان خالد النبوي الفنان محمد ممدوح الفنانة غادة عادل الفنان بيومي فؤاد برنامج عرب وود مسلسل أحمد أمين

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