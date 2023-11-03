مجلس النواب الأمريكي يصوت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل رغم أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قال إن المجلس لن يتبنى حزمة المساعدات لإسرائيل التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب.

وأضاف شومر عبر منصة "إكس"، أن المجلس سيعمل بدلاً من ذلك على حزمة مساعدات طارئة خاصة به تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، إضافة إلى مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

ووصف اقتراح الجمهوريين، الذي يوفر التمويل لإسرائيل، ولكنه يتضمن أيضاً تخفيضات حادة في تمويل هيئة الضرائب، بأنه "معيب للغاية".

غير أن مساعي إدارة بايدن لتمرير حزمة المساعدات الخارجية الكبيرة بقيمة 106 مليارات دولار، لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود في مجلس الشيوخ، قد تحتاج إلى تقديم بعض التنازلات الرئيسية بشأن أمن الحدود.

كانت هذه هي الرسالة التي أرسلها زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، السيناتور ميتش ماكونيل وغيره من كبار الجمهوريين يوم الثلاثاء. وقال ماكونيل للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أعتقد أن الديمقراطيين سيتعين عليهم قبول مشروع قانون جدي للغاية لحماية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أجل إقناع شعبنا باتخاذ نهج شامل تجاه إسرائيل وأوكرانيا".