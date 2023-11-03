مؤلف ولاد رزق يكشف سبب الميزانية الكبيرة للجزء الثالث | خاص

كشف المؤلف صلاح الجهيني سبب وضع ميزانية كبيرة للجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق، الذي انطلق تصويره منذ أيام بالرياض.

وقال صلاح الجهيني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:"ميزانية الفيلم الكبيرة منطقية وقائمة على عدة أسباب بداية من مشاركة نجوم كبار لهم وزنهم.. إلى جانب أن توقعات الجمهور العالية والحماس للجزء الجديد يدفعنا لتقديم ماهو أكبر وأفضل".

واستطرد مؤلف ولاد رزق:"لو الفيلم مش كبير ومفيهوش تطور ومستوى بصري عن الجزء اللي قبله منعملوش أحسن.. وكل سنة الأبطال بتوعنا بيبقوا نجوم أكبر وبينجحوا أكثر وده جزء كبير من الميزانية".

وتحدث صلاح الجهيني عن سبب تقديم جزء جديد قائلا:" أنا بحب أفلام ولاد رزق وبستمتع بكتابتها ولها شعبية كبيرة جدا.. وفي نهاية الجزء الثاني وعدنا الجمهور بتقديم الجزء الثالث، والخطوط العريضة الخاصة بقصته كانت مبنية بشكل كبير في دماغي".

واستطرد:"الجديد الذي سنقدمه هو ماذا حدث في حياة أولاد رزق بعد مرور 4 سنوات منذ نهاية الجزء الماضي، وستخرج القصة من إطار أبناء المنطقة الشعبية إلى تجربة التواجد في بلد إقليمي، ونأمل في الجزء الرابع أن تكون الأحداث في دولة أجنبية".