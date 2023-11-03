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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. طرح فيلم Priscilla للعرض في السينمات العالمية| تعرف على قصته

Priscilla
Priscilla

تستقبل دور العرض العالمية، اليوم، فيلم  Priscilla بعد عرضه في عدد من المهرجانات الدولية، وفوز بطلته بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

 

تدور أحداث فيلم Priscilla، حول بريسيلا بريسلي زوجة ملك الروك أند رول ألفيس بريسلي التي ربطتها به قصة حب قوية، ولكن واجهتهما الكثير من الإحباطات والأزمات فرقت بينهما. 

 

بريسيلا بريسلي التي مازالت على قيد الحياة، وتبلغ من العمر 78 عاما، ولديها منه ابنة وهي ليزا ماري بريسلي، ودامت فترة زواجهما منذ عام 1967 حتى 1973. 

 

 

فيلم Priscilla بطولة كايلي سبيني، وجيكوب إلوردي، آري كوهين، تيم بوست، ومن إخراج صوفيا كوبولا، ويعد من الأعمال الواعدة هذا العام.

 

أعلنت بريسيلا بريسلي زوجة أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي؛ عن وفاة ابنتها المغنية ليزا ماري بريسلي بعد إصابتها بسكتة قلبية عن عمر ناهز٥٤ عاما  في يناير الماضي.

 

 

وأصدرت عائلة الراحلة  ليزا ماري بريسلي بيانا أنذاك جاء فيه:"بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا، لقد كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية  ومحبة عرفتها على الإطلاق، نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة".

Priscilla المغنية ليزا ماري بريسلي السينمات العالمية الروك أند رول بريسيلا بريسلي زوجة أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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