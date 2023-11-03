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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازتهم أسلحة ومواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين لحيازاتهم أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات بعد ضبطهم لإطلاقهم الرصاص بطريقة عشوائية فى الشارع.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتداول فيديو على “فيس بوك” لـ 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية ويطلقون الأعيرة النارية فى الهواء.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدرى الحشيش والهيروين و3 فرد محلي، وطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم.

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