لمصالحة جماهيره .. موعد مواجهة الزمالك وزد في الدوري والقناة الناقلة

يواجه مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق زد اف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 على ملعب ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمواجهة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز «دوري النيل» هذا الموسم 2023/2024.



وتعثر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتمكن من تحقيق الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة والانتصار على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وتعادل في لقائين أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب.

فيما نجح فريق زد اف سي في خطف الأنظار سريعاً وحصد 9 نقاط من خلال 5 مباريات خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن.

قائمة الزمالك لمواجهة زد اف سي



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا