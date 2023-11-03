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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان تسلط الضوء على مطالبة بلينكن بهدنة إنسانية في غزة

صدى البلد

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مطالبة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن بهدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع الذين يعانون ويلات الحرب الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.


وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أن تلك المناشدة من جانب وزير الخارجية الأمريكي تأتي خلال زيارة لإسرائيل والتي تهدف - على حد قوله - إلى "كبح جماح إسرائيل في حربها من أجل تدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس".

 


وأكد المقال أن زيارة بلينكن تهدف كذلك إلى لقاء حكومة الحرب في إسرائيل من أجل إقناعهم بضبط النفس خلال العمليات العسكرية التي يقومون بها في القطاع والذي يجب أن يتجلى من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

 


ويعرب الكاتب عن اعتقاده أنه من الواضح أن وزير الخارجية الأمريكي - خلال مهمته الحالية في إسرائيل - مثل لاعب السيرك الذي يسير على حبل مشدود حيث أنه لا يمكنه مخالفة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في حربها الراهنة في غزة، بينما تشير تصريحاته إلى مناشدة إسرائيل بتخفيف حدة الهجوم على غزة لكي يظل في الإطار الأخلاقي المعترف به دوليا.

 


وينوه المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات بلينكن التي يؤكد فيها أنه سيسعى خلال لقائه مع الجانب الإسرائيلي إلى ضمان خفض حدة المخاطر التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. 

 


وفي الوقت نفسه، يتطرق المقال لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء تلك الهجمة الشرسة من جانب القوات الإسرائيلية حيث ينسب إلى وزارة الصحة في قطاع غزة قولها أن ما يربو على 9,000 شخص لقوا مصرعهم منذ نشوب الصراع في أكتوبر الماضي.

 


ويلفت المقال إلى ردود الأفعال الدولية الغاضبة من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيس وزراء إيرلندا ليو فارداكار التي يصف فيها الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها " أعمال انتقامية".

 


ويوضح المقال تداعيات الأحداث الحالية الساخنة في قطاع غزة على النطاق الإقليمي حيث يشير إلى التوتر الحالي على الحدود اللبنانية والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 50 من أعضاء حزب الله اللبناني.

 


ويشير المقال في الختام إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سوف يتوجه عقب زيارته لإسرائيل إلى الأردن .

الجارديان باتريك وينتور وزير الخارجية الامريكي

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