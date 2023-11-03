حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال قرب موقع ميتاب وأوقعنا إصابات مؤكدة به

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن حزب الله أعلن عن استهدفنا تجمعا للاحتلال قرب موقع ميتاب وأوقعنا إصابات مؤكدة به.

أفادت صحيفة نداء وطن اللبنانية أن الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله ستتضمّن موقفا واضحا من الحشود العسكرية الأمريكية في شرق المتوسط ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة كما الدور العسكري الأميركي في ما يحصل جنوبا

وفي ذات السياق؛ قال رئيس مركز الارتكاز الإعلامي اللبناني سالم زهران في تصريحات صحفية له : إن يوم الجمعة حسن نصرالله إما يرفع إشارة الحرب أو شارة النصر.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نقلت عن مصادر مطلعة ان حزب الله اتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية في جنوب لبنان حيث منع استعمال الهاتف الخليوي من قبل المجموعات المقاتلة، ومنع التصوير مطلقاً خلال القيام بالأعمال العسكرية.

جاء ذلك بعد القبض علي عدة شبكات تحسسية تعمل لصالح دولة الاحتلال في الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

كما أجرى الحزب عملية تبديل واسعة بالمجموعات المقاتلة لتضييق آثار عمليات الخرق للمجموعات القديمة.

وبينت المصادر انه تم تنفيذ عملية انتشار جديدة في المواقع الأمامية، وتحديث الخطط الموضوعة لانسحاب المجموعات بعد تأديتها للمهام المكلّفة بها.

كما أجرى الحزب تغييرات بارزة في غرفة العمليات بجانب إدخال الدفاع الجوي إلى المعركة، وهو ما يفسّر استهداف إسرائيل لجبل صافي وقرية في إقليم التفاح في الأيام الأخيرة بحسب تصريحات المصادر.

وأبانت المصادر أن الإجراءات التي نفّذها الحزب، بدأت تظهر معالمها في الأيام القليلة الماضية مع تراجع عدد الضحايا في صفوف مقاتليه.