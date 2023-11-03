خاف وهرب.. قرار ضد سائق اصطدم بسيدة وأصابها بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس قائد سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ الاصطدام بإحدى السيدات اثناء عبورها الطريق بالقاهرة مما أدى لإصابتها باضطراب فى درجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري ع الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن قائد سيارة لإصطدامه بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق بالقاهرة مما أدى لإصابتها ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب فى درجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.